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أخبار العالم

الصحة الكويتية: لم نسجل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 علنت وزارةالصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر إجمالي عدد المصابين عند 56 حالة حتى الآن.

وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة - إن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات.

وأضافت أن وزارة الصحة الكويتية تواصل إجراءاتها الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة تعاون وتنسيق الوزارة مع الوزارات والأجهزة المعنية في هذا الشأن.

وأهابت المضف بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأثنين، ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 56 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة، من ضمن الكويتيين القادمين من إيران.
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