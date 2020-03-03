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اقتصاد

جهاز 15 مايو: جار تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم

أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه جار تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.


وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضًا تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيدًا للبدء فى تنفيذ أعمال  تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.

 

 

 

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