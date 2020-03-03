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اقتصاد

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب اليوم.. أعرف السبب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:07 ص
أرتفاع جنوني فى أسعار
أرتفاع جنوني فى أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع تنامي التوقعات بشأن تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسات النقدية للحد من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 1598.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.4% وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1600.90 دولار.

وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في الأيام الماضية، إلى احتمال اتخاذ إجراءات.

وعول المتعاملون في الأسواق على رهانات بأن يطبق المركزي الأمريكي سياسات تحفيزية قوية اعتبارا من الشهر الجاري وسط تنامي المخاوف من الأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا، إن الذهب يتبع حركة الأسهم حاليا في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تكوين مراكز بعد تسييلها لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى، مضيفا أن انخفاض عائدات أدوات الخزانة الأمريكية يدعم أيضا أسعار المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون مؤتمرا عبر الهاتف ستعقده دول مجموعة السبع الكبرى على الأرجح في وقت لاحق اليوم ليناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية تدابير للتعامل مع الوباء وأثره الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.9 % إلى 2544.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 871.01 دولار، في حين ارتفعت الفضة 1.1 % مسجلة 16.91 دولار للأوقية.

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