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تكنولوجيا

خوفا من كورونا.. تويتر تطلب من موظفيها العمل من المنزل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:04 م
خوفا من كورونا..
خوفا من كورونا.. تويتر تطلب من موظفيها العمل من المنزل
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ندى على
ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة تويتر دعت موظفيها حول العالم إلى العمل من المنزل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والمعروف بكوفيد 19، وذلك حفاظا على سلامة موظفيها حول العالم.   

واقترحت شركة تويتر على موظفيها العمل من المنزل، وذلك بعد أن قامت بتعليق جميع الرحلات غير الطارئة لموظفيها حول العالم، بالإضافة إلى الانسحاب من حضور مؤتمر South by Southwest، المزمع عقده هذا الشهر، في ولاية تكساس الأمريكية. 

وقالت الشركة إنه من أجل الحفاظ على صحة الموظفين من الإصابة بفيروس كورونا المتفشى، فإنه يجب على الموظفين العاملين في بعض الأماكن مثل هونج كونج، و اليابان، وكوريا الجنوبية، العمل من المنزل. 

وتعد الخطوة التى اتخذتها شركة تويتر، بالتنبيه على موظفيها العمل من المنزل، ليست الأولى من نوعها، حيث قامت الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركات الاتصالات AT&T وشركة Citigroup قرروا إيقاف كل رحلات موظفيهم، خاصة إلى دول آسيا. 

ووفقا لبلومبرج، فإن موظفى الشركة، رحبوا بهذه الخطوة، وقام عدد من الموظفين بشكر جاك دوروسي، المدير التنفيذى لتويتر، تحت هاشتاج webackjack# "نحن ندعم جاك". 

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