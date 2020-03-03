مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع

العالم في ذعر منذ أخبار تخطي كورونا حدود الصين ليسجل أعدادا مهولة من الإصابات في عدد كبير من الدول، حيث خضعت جميع حصونها أمام الفيروس القاتل.

وقد سجلت وسائل التواصل الاجتماعية والإعلام عددًا من الضحايا الإيرانيين وهم يسقطون أرضًا بفعل الفيروس القاتل في مشاهد يرثى لها، يرصد موقع صدى البلد عددًا من أبرز المشاهد المأساوية لتلك الحالات.

طفل يصارع الفيروس في طريقه إلى المدرسة

حمل حقيبته على ظهره والفيروس في جسده وانطلق يشق طريقه إلى المدرسة لكن ما هي إلا دقائق وبدأت حالته في التدهور، فظهر الطفل الإيراني يصارع من أجل البقاء واقفًا على قدميه في أحد شوارع طهران بينما الفيروس ينهش في جسده، لكن في النهاية سقط على الأرض مغشيًا عليه

كورونا يهاجم الجنود الإيرانيين

كشف مقطع فيديو أحد الجنود الإيرانيين وقد انقض عليه الفيروس وأسقطه أرضًا في بذلته العسكرية التي لم تحميه من عدو غير مرئي، ويظهر الجندي متكومًا على الأرض يعاني في أحد أسواق مدينة تشالوس في محافظة مازندران بشمال إيران.

شاب يسقط أرضًا والناس تهرب منه

خلال سيره في أحد شوارع مدينة مشهد الإيرانية سقط شاب يافع على الأرض فجأة رغم ارتدائه لكمامة طبية، لكن لم تمنع الكمامة الفيروس من الفتك بالشاب المسكين الذي ابتعد عنه جميع المارة ورفضوا مساعدته أو الاقتراب منه خشية الإصابة.