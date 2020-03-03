أسوان تعلن خطة كاملة لتنظيم عمل الحنطور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الموقف المؤقت الذى سينطلق منه الحنطور طبقًا لنظام الدور وترتيب دخول عربات الحنطور للموقف، حيث سيتم استدعاء العربات المطلوبة بكارت مخصص للتحرك من الفنادق والبواخر السياحية، وذلك في اليوم الأول لتطبيق المنظومة الجديدة لحركة سير عربات الحنطور وخاصة على طرق الكورنيش الجديد والقديم.





كما حرص محافظ أسوان على القيام بجولة بطريق كورنيش النيل للتأكد من التزام أصحاب الحنطور بتطبيق الآلية الجديدة للوقوف وتحرك عربات الحنطور، بجانب المتابعة الميدانية للجهود المبذولة من الوحدة المحلية وشرطة المرافق لفرض الرقابة المطلوبة والمرور المفاجئ على خطوط سير الحنطور من وإلى الموقف.





وأكد المحافظ على أن هناك غرفة عمليات لتلقى أى مخالفات في حالة عدم إلتزام صاحب الحنطور بهذه المنظومة مع الاهتمام بالنظافة العامة والشكل الجمالى.





وكان اللواء أشرف عطية قد قرر تنظيم مسابقة فى مطلع أبريل القادم لأحسن 5 حناطير ستحصل على مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنية، مع مصادرة أسوأ 5 حناطير لمدة 30 يوما في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه فى حالة ضبط أى عربة حنطور أمام مرسى سياحى بدون كارت التحرك سيتم مصادرته لمدة شهر.

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