تنظيم مسابقة لأحسن عربات الحنطور بأسوان

اتخذ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدة قرارات، خلال اجتماعه مع أصحاب عربات الحنطور، شملت





كانت هذه أبرز القرارات التى أثمر عنها الاجتماع الذي شهد حضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، علاوة على رئيس مدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء ومدير النقل البطئ ، فضلًا عن قائد شرطة المرافق.





وأكد محافظ أسوان على أن هناك إرادة وإصرار لتطبيق المنظومة الجديدة لسير عربات الحنطور داخل المدينة من أجل إستعادة المظهر الحضارى والجمالى أمام الأفواج السياحية والزائرين والمواطنين حيث سيتم وقوف عربات الحنطور مؤقتًا بموقف السيرفيس لحين توفير موقف آخر حضارى وخاصة بعد التنسيق مع غرفة الشركات السياحية التى رحبت بهذه الإجراءات من أجل تنظيم آلية ركوب السائحين للحنطور بنظام الدور طبقًا لترتيب دخولها للموقف.





ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إستدعاء العربات المطلوبة بكارت مخصص للتحرك من الفنادق والبواخر السياحية على أن يتم تسجيل دخول العربات بعد رحلتها في دفتر خاص بذلك وفى حالة ضبط أى حنطور أمام المراسى السياحية بدون كارت سيتم مصادرته لمدة شهر.





وشدد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم تكليف مفتشين لمتابعة ذلك بشكل مفاجئ بطول كورنيش النيل وعلى خطوط سير الحنطور من و إلى الموقف ، مع إلتزام صاحب الحنطور بتجديد الترخيص حتى نهاية الشهر الجارى ، بجانب النظافة العامة وتركيب البامبرز والزى الموحد لأصحاب العربات لإضفاء المظهر الجمالى والذى سيتم إهدائه لهم مجانًا على نفقة المحافظة .

تخصيص موقف السرفيس الجديد أسفل كوبرى الشيخ عيسى كموقف مؤقت لعربات الحنطور، مع مصادرة العربة من شهر إلى 3 أشهر؛ فى حالة عدم التزام صاحبها بالمنظومة الجديدة ، بجانب تنظيم مسابقة فى مطلع إبريل لأحسن 5 حناطير ستحصل على مكافآت تصل إلى 10 آلاف جنيه ، مع مصادرة أسوأ 5 حناطير لمدة 30 يوما في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه فى حالة ضبط أى عربة حنطور أمام مرسى سياحى بدون كارت التحرك؛ سيتم مصادرتها لمدة شهر .