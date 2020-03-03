انقطاع المياه عن عدد من مناطق مصر الجديدة .. الأربعاء

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بعمل صيانة لرافعى ألماظة الجديد والقديم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – السبع عمارات – مجمع الجلاء – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – ارض الجولف – مساكن ألماظة – القاعدة الجوية ).





وذلك أعتبارًا من الساعة 8 مساءً يوم الاربعاء الموافق 4 - 3-2020 وحتى الساعة 4 فجرًا من اليوم التالى





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



