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بين الناس

انقطاع المياه عن عدد من مناطق مصر الجديدة .. الأربعاء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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منار نور
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بعمل صيانة لرافعى ألماظة الجديد والقديم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( ميدان الاسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – السبع عمارات – مجمع الجلاء – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – ارض الجولف – مساكن ألماظة – القاعدة الجوية ).

وذلك  أعتبارًا من الساعة 8 مساءً  يوم الاربعاء الموافق 4 - 3-2020 وحتى الساعة 4 فجرًا من اليوم التالى  

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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