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سيارات

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:04 م
كيا كارينز
كيا كارينز
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اشرف عطية
يهتم المستهلك بشكل عام بأسعار السيارات سواء داخل مصر أو خارجها لمقارنتها بالأسعار في مصر، وأيضا لمتابعة الإصدارات والموديلات الجديدة من الشركات المفضلة لديه، وفي هذا السياق نقدم لكم أسعار سيارات كيا اليوم في السعودية.


كيا بيكانتو 

تبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة .

كيا بيجاس

تبدأ من 41.475 ريال حتي 43.575 ريال لأعلى فئة. 

كيا ريو 

تبدأ من 48.900 ريال حتي 61.000 ريال لأعلى فئة .

كيا سيراتو

تبدأ من 57.500 ريال حتي 82.458 ريال لأعلى فئة. 

كيا اوبتيما

تبدأ من 68.700 ريال حتى 109.500 ريال لأعلى فئة. 

كيا سول

تبدأ من 72.030 ريال حتى 75.180 ريال لأعلى فئة. 

كيا سبورتاج

تبدأ من 65.100 ريال حتي 81.410 ريال لأعلى فئة. 

كيا سورينيو

تبدأ من 87.500 ريال حتي 132.300 ريال لأعلى فئة. 

كيا كرنفال

تبدأ من 89.900 ريال حتى 140.735 ريال لأعلى فئة. 

كيا كادنزا

تبدأ من 98.595 ريال حتي 125.100 ريال لأعلى فئة. 

كيا كارينز

تبدأ من 103.500 ريال حتى 118.050 ريال لأعلى فئة. 

كيا كورس

تبدأ من 38.745 ريال حتى 53.865 ريال لأعلى فئة. 

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