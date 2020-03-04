مشاهير من بلدنا.. المهندس عدلي عبد الشافي أول نقيب للمهندسين في سيناء

يعد المهندس عدلي عبد الشافي كريم - أول نقيب للمهندسين بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها،ومن مواليد العريش عام 1929 وقد تخرج من كلية الهندسة شعبة كهرباء جامعة القاهرة عام ١٩٥٤ ثم حصل على دبلوم عال ودراسات عليا في الكهرباء ١٩٦٢ .

وبدأ المهندس عدلي كريم حياته العملية ليعمل بإدارة الكهرباء والغاز ثم بالسد العالي شركة المقاولون العرب ثم التحق للعمل بشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها بحلوان عام 1962 وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا لمجلس إدارتها في المدة 1978 حتى ْ1997م ،ثم عمل بعد ذلك نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفحم .

وقد شهدت الشركة في عهده إنشاء مصنع لإنتاج المواسير الطولية مما أدى الى فتح أسواق جديدة لتصدير المواسير في ذلك الوقت الى أمريكا انجلترا وألبانيا، وحصلت شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها في عهده علي شهادة الأيزو عام 1986م.





وقد تم تعينه عضو مجلس إدارة هيئة القطاع العام للصناعات المعدنية، وعضوًا في المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين بالقاهرة ،ونقيب مهندسي سيناء في المدة ١٩٧٩ : ٢٠٠٦م.





وقد حصل المهندس عدلي كريم على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس محمد حسني مبارك (1986) .





كما ذُكر اسمه في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة 1989 الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، وتم تكريمه من قبل مؤسسة آبي أتنا الامريكية Abbie Etna Machine Co عام 1991 .





كما نال تكريمًا أخر من الإتحاد العربي للحديد والصلب عام 2002 بمناسبة الذكرى الثلاثين لانعقاد أول جمعية عمومية للاتحاد .. حيث كان المهندس عدلي كريم أحد الأعضاء المؤسسين له .





حضر العديد من المؤتمرات العلمية في الجلفنة وصناعات الحديد والصلب بالخارج ممثلا لمصر، كما قام بأستضافة عدة مؤتمرات بالشركة في هذا المجال، و نال شهادة تقدير من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام ٢٠٠٥ تقديرًا وعرفانًا بجهودة في المجال الهندسي .





وقام بتخطيط وتنفيذ اهم مشروعات تطوير سيناء وهو أعمال خطوط مواسير المياة لإمداد العريش بمياه االنيل في عهد المحافظ اللواء منير شاش ، مما كان له بالغ الأثر في توفير مياه الشرب لأهالي العريش وتنشيط الحركة السياحية للمدينة حينها .



