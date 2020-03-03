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تعليم

بعد حظر التدخين داخل كلية تجارة.. تعرف على 10 محظورات داخل الجامعات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:00 م
حظر التدخين داخل
حظر التدخين داخل الجامعات
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حسام الفقي
أصدرت بعض الجامعات، عددا من القرارات بشأن المحظورات التي يجب تجنبها داخل الجامعة، من تصرفات، وملابس وغيرها من الأمور التي قد تعرض الطالب للمساءلة من قبل إدارة الجامعة، وتوقيع عقوبات تختلف ما بين لفت نظر، وحرمان من عام دراسي، وفصل من الجامعة، وجاءت أبرز المحظورات على النحو التالي.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المحظورات المفترض على الطلاب تجنبها حتى لا يتعرض للمنع من الدخول إلى الحرم الجامعى كعقوبة، حيث قررت أغلب الجامعات منع من يخالف قائمة المحظورات عن الدخول إلى الحرم الجامعى، وفيما يلى قائمة المحظورات:

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1- حظرت جامعة الوادي الجديد دخول الطلاب بقصات شعر غريبة، والبناطيل المقطعة، والسلاسل، والشورتات، في إطار القضاء على الظواهر السلكية المخالفة، والقضاء على تلك العادات المستجدة التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي.

2- أعلنت جامعة طنطا قرار منع دخول الطلاب بالملابس المكشوفة الخارجة عن المألوف، بسبب تكرار ظاهرة ارتداء "الشورتات" داخل الجامعة، لما لها من قدسية واحترام.

3- عدم تأسيس أي أسر أو كيانات لها أساس ديني داخل الجامعة، وعدم الترويج للأحزاب السياسية، لأن ذلك يتنافى مع هدف الجامعة التعليمي.

4- عدم تشغيل أغاني المهرجانات، أو الرقص داخل الحرم الجامعي، أو اصطحاب الأسلحة البيضاء التي من شأنها أن تسبب إيذاء للطلاب.

5- منع ارتكاب أفعال تخدش الحياء العام، بسبب بروز ظاهرة التحرش بالطالبات داخل الجامعة.

6- منعت بعض الجامعات دخول الشباب من الطلاب بشعر طويل.

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7- عدم تناول الأكل أو التدخين بشكل عام داخل المدرجات، لأنها موجودة لإلقاء المحاضرات العلمية فقط.

8_ حظر النقاب  على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات جامعة القاهرة وعين شمس .

9_ حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين.

10_ يحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل داخل الجامعة ، إضافة إلى وضع معايير محددة لملابس الطالبات ،حيث يحظر ارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو ملابس قصيرة أو الفساتين المخلة بالآداب العامة.

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