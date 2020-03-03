كيف أحبب ابني في الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشباب عرضة لمغريات كثيرة أمامهم في سنهم المبكر، وتزداد الأسباب في البعد عن الله والملهيات الكثيرة التي تضيع الأوقات وينسون الصلاة، مطالبا الآباء والأمهات بأن يصلوا قبل أن يأمروا أولادهم بالصلاة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء : "النبي صلى الله عليه وسلم قال "علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"، موضحا أنه ليس الضرب المقصود به القسوة، ولكن للتذكرة.

وأشار إلى أن الصلاة تعود، وعلى الوالدين شغل أذهان أولادهم بالصلاة حتى يتعودوا عليها.

هل يحاسب الوالد على صلاة أبنائه ؟





هل يحاسب الوالد على صلاة أبنائه؟ ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ابنتي لا تصلي وأنا أنصحها باستمرار فهل علي وزر؟"، وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه ليس على الأم إثم.







كيف أحبب ابني في الصلاة؟

ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كشف عن طريقة لتربية الأبناء على حب الصلاة، مؤكدًا أنه على الوالد والوالدة أن يكونا قدوة لأولادهم في المحافظة على الصلاة والمسارعة إلى نصب الأقدام في صفوف المصلين.







وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "كيف أحبب ابني في الصلاة؟"، إن المتابعة المستمرة من قبل الأبوين لأولادهما وسؤالهم عنها واصطحابهم إلى المسجد والدعاء لهم بصلاح حالهم وهدايتهم أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يُنادي المؤذن للصلاة، والأب والأم يستمعان إلى التلفاز وكأن المؤذن قد استثناهما من النداء.







وأكد أن الأولاد لابد أن يكونوا ممن يقلدون أفعالهم وبالتالي سيقومون بما يرونه منهما، مستشهدًا بقول أبي العلاء المعري: «وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوّده أبوه».







وحذر من تهاون الوالدين في العناية بتربية الأطفال منذ صغرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، مؤكدًا أن فساد الأبناء في الكبر، يتوقف على تربيتهم قبل وصول سن البلوغ، كالبنت التي لم تعتد على ارتداء الحجاب قبل البلوغ في الصلاة، فإن ارتداءها له قبل البلوغ، يساعدها عليه عندما تكبر.







يقول الله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» التحريم.







وأضاف "ولأن أبناءنا هم رياحين الحياة وفلذات الأكباد، فقد أوصى الله تعالى الأبوين بهم خيرا ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن رعايتهم وتأديبهم ورحمتهم فقال صلى الله عليه وسلم مبينا من هو خير الناس: "خيركم خيركم لأهله" وأعظم ألوان الخير لأفراد الأسرة حسن الرعاية والتأديب، وإن أعظم صور تأديب الأبناء تعليمهم الصلاة وغرس محبتها في قلوبهم ليقوموا بحقوقها خير قيام".





وتابع: "وقد نبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الأبوين إلى ضرورة ربط صلة الأبناء بالله تعالى في سن الطفولة المبكرة – عند سن السابعة־ لأن ذلك أدعى أن يشب الأولاد على محبة الله والحرص على الصلاة وإدراك أسرارها وفضائلها الكثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم :«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع».





5 أمور لتربية الأولاد على حب الصلاة وربطهم بها:



