تكريم مدبولي و9 وزراء في احتفالية bt100

بدأت احتفالية bt100، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة الذي طالهم غدر الاٍرهاب الغاشم، كرمت الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين.





وكرمت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتسلمها الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، كما تم تكريم الدكتور محمد شاكر، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة ، والدكتور علي المصلحي وزير التموين.

كما تم تكريم الدكتور محمد معيط، ويز المالية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمراةً ، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي ل الصندوق السيادي، وأ مير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة.





كما كرمت الاحتفالية شخصت أكثر تاثير في عام ٢٠١٩ وهم الدكتور جمال السادات، والدكتور هاني سري الدين.