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أخبار البلد

تكريم مدبولي و9 وزراء في احتفالية bt100

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:05 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
بدأت احتفالية bt100، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة الذي طالهم غدر الاٍرهاب الغاشم، كرمت الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين.

وكرمت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتسلمها الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، كما تم تكريم الدكتور محمد شاكر، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة ، والدكتور علي المصلحي وزير التموين.
 
كما تم تكريم الدكتور محمد معيط، ويز المالية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمراةً ، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي ل الصندوق السيادي، وأمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة.

كما كرمت الاحتفالية شخصت أكثر تاثير في عام ٢٠١٩ وهم الدكتور جمال السادات، والدكتور هاني سري الدين.
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