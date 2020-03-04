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تكنولوجيا

في 3 خطوات كيف تحمي Windows 10 من الاختراق

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:00 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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قسم التكنولوجيا
حذرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية من تواجد بعض الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة الويندوز الخاص بها، قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة وسرقة البيانات، وحثت على لعى ضرورة تأمين ويندوز 10 خاصةً، لدى ملاين المستخدمين حول العالم، فى ظل التحديثات التى تقوم بها الشركة.

ونستعرض فى القائمة التالية 3 خطوات تساعدك على تأمين ويندوز 10 بنجاح :

1 - تشغيل إعدادات الأمان " windows security"
كثير من المستخدمين لا يعرفون طريقة تشغيل نظام الأمان  Security الموجود بنسخة الويندوز، ويعتمدوا على برامج مكافحة الفيروسات، إلا أنه من الضرورى تفعيل نظام الأمان الموجود فى Windows 10، وخصوصا مع التحديثات التى تقوم بها شركة مايكروسوف فى انظمة التشغيل الخاصة بها، عن طريق الدخول الى الاعدادات، ثم security settings واختيار on . 

2- تفعيل النسخ الاحتياطي والحماية من" Ransomware " 
قامت مايكروسوفت بعمل ميزة جديدة فى أنظمة التشغيل الخاصة بها و هى حماية رانسوم وير، وهو أحد البرامج التى يستخدمها الهاكرز و تمنع  الوصول إلى نظام التشغيل الذي يصيبه.

ويطالب بدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على البيانات والمعلومات الموجودة بالأجهزة  و إعادتها الى أصحابها مرة أخرى، و عند تشغيل الحماية ضد برامج Ransomware يقوم الويندوز بعمل نسخ احتياطى للبيانات ومنع حدوث اختراق .

3- تشغيل التشفير " encryption " 
عند تشغيل التشفير على جهاز الكمبيوتر لا يمكن الوصول إلى البيانات إلا عن طريق صاحب الجهاز، و يعمل Windows على تطوير حماية المعلومات من خلال خاصية التشفير " encryption"، ويمكن التفعيل من خلال البحث فى نظام التشغيل  عن  طريق " encryption " ، ثم اضغط على ON .
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