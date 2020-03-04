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مرأة

هنفطر ايه.. طبق الفول أحلى من المحلات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:59 ص
طبق الفول
طبق الفول
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لمياء الياسين

هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النسارفى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

فول إسكندرانى بالثوم

المقادير لعمل الفول بالثوم والكسبرة للشيف نجلاء الشرشابى
2 كوب 
فول مدمس
نصف كوب زيت
ربع كوب عصير ليمون
2 فص ثوم مفروم
ملعقة من الكسبره
ربع كوب ماء
ملح
كمون


خطوات التحضير:-
يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
يضاف إليه الثوم ثم الكسبرة وتقلب جيدًا ويضاف الفول، وتقلب جميع المكونات. يضاف باقي الزيت وعصير الليمون، ويتبل بالملح والكمون

بيض بالسوسيس للشيف إلهام فتحى

مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود 

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس




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