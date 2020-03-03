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أخبار البلد

سلطنة عُمان تتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربيّة على مستوى المندوبين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا
سلَّم سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة د. أحمد نايف الدليمي رئاسة مجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى المندوبين إلى وكيل وزارة الخارجيّة للشُؤُون الدبلوماسيّة في سلطنة عُمان الشيخ خليفة بن علي الحارثيّ، وذلك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربيّة/ الدورة (153) على مستوى المندوبين التي عُقِدت في مقرّ جامعة الدول العربيّة.

وأعرب السفير الدليميّ أحمد الدليمي في كلمته عن شكره وامتنانه إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة، والمندوبين الدائمين للدول العربيّة لما بذوله من جُهُود طيلة الفترة الماضية.

وأضانه أنه على الرغم من حراجة الظروف، والأحداث فقد كان الموقف دائمًا موقفًا مُوحّدًا بعث للعالم أجمع رسالة واضحة عن عمق ورصانة الأخوّة العربيّة، مشيدًا: أنّ نكران الذات كان حاضرًا بقوة في اجتماعاتنا، وكانت أواصر المحبة والأخوّة أقوى من أيِّ شيء آخر؛ وهذا ما أدى في المحصلة النهائية إلى أن نتوحّد جميعًا تحت مظلة بيتنا الكبير جامعة الدول العربيّة.
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