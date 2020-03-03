متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الإنسان الذي يتمتع بمناعة جيدة سيمر عليه فيروس كورونا كأي نزلة برد وانفلونزا طبيعية جدا.
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وأضاف أمجد الحداد في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أن نسبة الوفيات بين الأطفال صفر بفيروس كورونا والمشاكل المرضية حدثت في الفئة العمرية الكبيرة التي تعاني من الأمراض المزمنة كالقلب والسكر .
وتابع امجد الحداد:" فيروس كورونا لا علاج له حتى الآن والعلاج الطبيعي هي مناعة الإنسان المقاومة الأولى للمرض، والتغذية المناعية والبروتين الحيواني وفيتامين سي ود من العناصر الأساسية ب لتقوية جهاز المناعة".
وأكمل أمجد الحداد: "السوائل الدافئة تقضي على فيروس كورونا، والبروتينات الحيوانية والخضراوات والبرتقال واليوستفندي والجوافة وفيتامين أ المتواجد في البطاطس والبطاطا في غاية الأهمية لتقوية المناعة لمواجهة كورونا".
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ولفت امجد الحداد: "السكر بيئة خصبة لفيروس كورونا كي ينشط فيها ولابد من الحفاظ على مستوى التغذية الجيدة".