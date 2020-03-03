متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

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فيروس

لا علاج له حتى

الآن

والعلاج الطبيعي هي مناعة الإنسان المقاومة الأولى للمرض، و

وتابع امجد الحداد:"التغذية المناعية والبروتين الحيواني وفيتامين سي ود من العناصر الأساسية ب لتقوية جهاز المناعة".