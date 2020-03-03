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توك شو

متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:53 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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هاني حسين
قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الإنسان الذي يتمتع بمناعة جيدة سيمر عليه فيروس كورونا كأي نزلة برد وانفلونزا طبيعية جدا.

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وأضاف أمجد الحداد في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أن  نسبة الوفيات بين الأطفال  صفر بفيروس كورونا والمشاكل المرضية حدثت في الفئة العمرية الكبيرة التي تعاني من الأمراض المزمنة كالقلب والسكر .

وتابع امجد الحداد:"  فيروس كورونا لا علاج له حتى الآن  والعلاج الطبيعي هي مناعة الإنسان المقاومة الأولى للمرض، والتغذية المناعية والبروتين الحيواني وفيتامين سي ود من العناصر الأساسية ب لتقوية جهاز المناعة".

وأكمل أمجد الحداد: "السوائل الدافئة  تقضي على فيروس كورونا، والبروتينات الحيوانية والخضراوات والبرتقال واليوستفندي والجوافة وفيتامين أ المتواجد في البطاطس والبطاطا في غاية الأهمية لتقوية المناعة لمواجهة كورونا".

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ولفت امجد الحداد: "السكر بيئة خصبة لفيروس كورونا كي ينشط فيها ولابد من الحفاظ على مستوى التغذية الجيدة".

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