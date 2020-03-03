خالد سرور: فاروق حسني يستعرض مراحل تجربته الفنية مع المدرسة التجريدية

قال الدكتور خالد سرور ، رئيس قطاع الفنون التشكيلية: "في إطلالة هامة بمجمع الفنون يستعرض الفنان الكبير فاروق حسني مراحل تجربته الفنية مع المدرسة التجريدية تلك التجربة التي أصبحت عنوانًا يدل عليه، حيث يُعد أسلوب الفنان متفردًا في تعبيره عن حالات شعورية مختلفة عبر إمتداد لوني سيمفوني على السطح أُعد وفق رؤية وفهم دقيق للمعنى الدلالي البصري لكل لون واللغة الوجدانية بين الألوان ثم يُمرر فوقها خطوطًا وأشكالًا هندسية تتوازى وتتقاطع لخلق حالة جدلية كفيلة بإثارة مُخيلة المُشاهد في محاولة الوصول إلى نقطة تماس مع إحساس وفكر الفنان تمكنه من إجراء حوار ثري حولها".









وكان قد استضاف مجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي)، معرض الفنان الكبير فاروق حسني (وزير الثقافة الأسبق) في عرض فني جديد لأعماله بحضور ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان. إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، وقيادات الوزارة وبعض الوزراء ود. أشرف رضا وكوكبة من الفنانين والشخصيات العامة.





وحضر الافتتاح كل من عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، ومنير فخرى عبد النور، وعبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق، والفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى، الفنانة ليلى علوى، والمخرج ساندرا نشأت، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان عمرو فهمة، والدكتور زاهى حواس.





وظهرت لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى، التى أنجزها على مدار عامين كاملين، مستخدمها تقنية الكولاج، بطابع إنساني يتميز به الفنان الكبير فاروق حسنى فى اغلب اعماله الفنية، جاءت اللوحات معبرة عن طابع فنى مختلف.



