غادة والي: مليون نوع من الحيوانات والنباتات معرضة لخطر الانقراض بسبب انتهاكات البيئة

حذرت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من أن هناك مليون نوع من الحيوانات والنباتات معرضة لخطر الانقراض إذا لم نتوقف عن الانتهاكات البيئية الحالية.





وقالت "والى" فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحماية الحياة البرية، أن منع ومعالجة جرائم الحياة البرية يعد أمرًا ضروريًا "لاستمرار الحياة على الأرض" وهو موضوع اليوم العالمي للحياة البرية هذا العام.





وأضافت في البيان: "أنه على الأرض وتحت الماء تتعرض الطبيعة للتهديد بسبب الصيد الجائر والاستغلال المفرط لافتا الى أن الجريمة المنظمة والفساد تعد من بين الدوافع الكثيرة لفقدان التنوع البيولوجي مشددا على أن معالجتها تتطلب عملا مستهدفا وتعاونا دوليا".





وأشارت والي الى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسعى من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الجرائم ضد الحياة البرية وبالتعاون مع 31 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الى حماية التنوع البيولوجي .





وذكر البيان أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة يتطلب توحيد الجهود واستثمار الخبرات وبناء تحالفات لوضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية.