ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني

جمع معرض الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، نخبة من رجال المجتمع، وكبار الفنانين، والمفكرين والشخصيات العامة.





ورصدت كاميرا "صدى البلد"، مجموعة من الصور للمعرض التي تبرز لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى، التى أنجزها على مدار عامين كاملين، مستخدما تقنية الكولاج، بطابع إنساني يتميز به الفنان فى أغلب أعماله الفنية، وجاءت اللوحات معبرة عن طابع فنى مختلف.



