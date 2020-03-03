ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني

جمع معرض الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، نخبة من رجال المجتمع، وكبار الفنانين، والمفكرين والشخصيات العامة.
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، مجموعة من الصور للمعرض التي تبرز لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى، التى أنجزها على مدار عامين كاملين، مستخدما تقنية الكولاج، بطابع إنساني يتميز به الفنان فى أغلب أعماله الفنية، وجاءت اللوحات معبرة عن طابع فنى مختلف.
ويعد الفنان فاروق حسنى أحد أهم كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والوطن العربى، حيث عرضت أعماله فى المتاحف الدولية، مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك، ومتحف كاروسيل باللوفر فى باريس، ومتحف طوكيو للفنون باليابان، ومتحف هيوستن للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فورت لودرديل الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيينا القومى بالنمسا، متحف فيتوريانو بروما، والمتاحف الفنية فى العالم العربى، مثل متحف سرسق بلبنان، ومتحف الشارقة بالإمارات، ومتحف الوطنى البحرين، بخلاف الجاليرهات والقاعات الخاصة الخاصة حول العالم.