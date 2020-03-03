AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي - طارق موسى
جمع معرض الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، نخبة من رجال المجتمع، وكبار الفنانين، والمفكرين والشخصيات العامة.

ورصدت كاميرا "صدى البلد"، مجموعة من الصور للمعرض التي تبرز لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى، التى أنجزها على مدار عامين كاملين، مستخدما تقنية الكولاج، بطابع إنساني يتميز به الفنان فى أغلب أعماله الفنية، وجاءت اللوحات معبرة عن طابع فنى مختلف. 

ويعد الفنان فاروق حسنى أحد أهم كبار الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والوطن العربى، حيث عرضت أعماله فى المتاحف الدولية، مثل متحف المتروبوليتان فى نيويورك، ومتحف كاروسيل باللوفر فى باريس، ومتحف طوكيو للفنون باليابان، ومتحف هيوستن للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فورت لودرديل الولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيينا القومى بالنمسا، متحف فيتوريانو بروما، والمتاحف الفنية فى العالم العربى، مثل متحف سرسق بلبنان، ومتحف الشارقة بالإمارات، ومتحف الوطنى البحرين، بخلاف الجاليرهات والقاعات الخاصة الخاصة حول العالم.
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
ننشر 20 صورة من معرض فاروق حسني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق حسني يفتتح معرض كولاج في فبراير المقبل.. فيديو

السبت.. جاليري ضي يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبد الله

السبت.. جاليري ضي يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبد الله

حسني وعبد الدايم يفتتحان معرض جائزة فاروق حسني للفنون

فاروق حسنى: معرض «لاشىء يبقى» لـ أيمن السمرى متفرد ويخرج عن الدارج والمألوف

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني

ترشيحاتنا

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد

أشرف عبد الباقي بيقدم قلة أدب بمسرح مصر ولا أعترف بفكرة الألقاب.. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

إذا ظهرت تلك الأعراض قد تكون مصابا بـ كورونا.. تفاصيل

في مشهد يحدث مرة في العمر.. سنجاب يهاجم ثعبان كوبرا سام بطريقة مذهلة

هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟ .. اعرف الرأي الشرعي

حقيقة قرار إخلاء المدارس من 7 مارس المقبل..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني