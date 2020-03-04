حمدي النقاز مهاجماً مرتضى منصور: أتوقع منه أي شيء

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سودوفا الليتواني، والزمالك السابق، أنه أرسل شكوى إلى اتحاد الكرة المصري ضد فريقه السابق بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال النقاز في تصريحات لإذاعة "ifm" التونسية: "أرسلت لاتحاد الكرة المصري شكوى بسبب مستحقاتي مع الفريق ولم أكن أشعر بالراحة فكان هناك مشكلة لي خاصة بالإقامة لزوجتي وابنتي وغيرها لذا لم أركز مع الكرة في بعض الأحيان لكنني تغلبت على ذلك وحصدت بطولات".

وردًا على سؤال مقدم البرنامج عن كون مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سببًا في فشل انتقاله لأندية خليجية، قال حمدي: "الحقيقة أتوقع منه أي شيء وحتى لا أكذب عليك هناك العديد من الأمور غير الواضحة لكن لا أريد الدخول في تفاصيل فهو قريب من الدوري السعودي والإمارات ولا أحب أظلم أحدًا ولكن نتصور ذلك".

ورحل حمدي النقاز عن صفوف الزمالك بشكل مفاجئ، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته على حد قوله، ثم انضم إلى سودوفا لمدة 6 أشهر منذ أقل من شهر.

وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية، إلى ترحيب حمدي النقاز بالانضمام إلى الأهلي خلال الصيف المقبل، دون أي شروط مالية.