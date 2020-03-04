AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي النقاز مهاجماً مرتضى منصور: أتوقع منه أي شيء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سودوفا الليتواني، والزمالك السابق، أنه أرسل شكوى إلى اتحاد الكرة المصري ضد فريقه السابق بسبب المستحقات المتأخرة.

وقال النقاز في تصريحات لإذاعة "ifm" التونسية: "أرسلت لاتحاد الكرة المصري شكوى بسبب مستحقاتي مع الفريق ولم أكن أشعر بالراحة فكان هناك مشكلة لي خاصة بالإقامة لزوجتي وابنتي وغيرها لذا لم أركز مع الكرة في بعض الأحيان لكنني تغلبت على ذلك وحصدت بطولات".

وردًا على سؤال مقدم البرنامج عن كون مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سببًا في فشل انتقاله لأندية خليجية، قال حمدي: "الحقيقة أتوقع منه أي شيء وحتى لا أكذب عليك هناك العديد من الأمور غير الواضحة لكن لا أريد الدخول في تفاصيل فهو قريب من الدوري السعودي والإمارات ولا أحب أظلم أحدًا ولكن نتصور ذلك".

ورحل حمدي النقاز عن صفوف الزمالك بشكل مفاجئ، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته على حد قوله، ثم انضم إلى سودوفا لمدة 6 أشهر منذ أقل من شهر.

وكانت تقارير أكدت خلال الساعات الماضية، إلى ترحيب حمدي النقاز بالانضمام إلى الأهلي خلال الصيف المقبل، دون أي شروط مالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. الفيفا يبدأ التحقيق فى شكوى حمدى النقاز ضد الزمالك

العائلة أولا | شاهد أحدث ظهور لـ حمدي النقاز وزوجته وابنته

حمدي النقاز يتغزل في زوجته بصورة ورسالة رومانسية

حمدي النقاز يتغزل فى زوجته على انستجرام.. شاهد

شاهد.. زوجة حمدي النقاز بإطلالة جذابة على انستجرام

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

ترشيحاتنا

هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟ .. اعرف الرأي الشرعي

توفى خلال تصوير شيخ العرب همام.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي في ذكرى ميلاده

الهزيمة الثالثة على التوالي.. تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الاتحاد بمشاركة صلاح

أشرف عبد الباقي بيقدم قلة أدب بمسرح مصر ولا أعترف بفكرة الألقاب.. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد.. أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو أمام الكعبة.. شاهد

إعلامي كويتي: مصر أفضل دولة تعاملت مع فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني