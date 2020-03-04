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أسامة عبد العزيز: ما يحدث على الأراضي التركية منافٍ للإنسانية.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:10 ص
الكاتب الصحفى اسامة
الكاتب الصحفى اسامة عبد العزيز
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البهى عمرو

قال الكاتب الصحفى أسامة عبد العزيز المتخصص في الشئون التركية، إن ما يحدث على الأراضى التركية منافٍ تمامًا للإنسانية، موضحًا أن أنصار الديكتاتور أردوغان يعتدون على اللاجئين السوريين.

 وأضاف أسامة عبد العزيز خلال حواره ببرنامج " المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلى، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أن الجيش التركي هو من يقوم بالاعتداء على اللاجئين.

واشار أسامة عبد العزيز، إلى أن تركيا كان بها جانبا من الحريات الإنسانية، ولكن بعد تولى رجب طيب أردوغان، انتكست تماما على يده، لافتا إلى أن تركيا تعيش أصعب أيامها فى هذه الفترة.

وأوضح أسامة عبد العزيز، أن القنوات الإرهابية لا تستطيع انتقاد ما يحدث على الأراضي التركية، لافتا إلى أن القنوات التركية مؤجرة.

ولفت أسامة عبد العزيز، إلى أن الهدف من القنوات التركية هو الضرب فى مصر و السعودية، مؤكدًا أن اللاجئين الموجودين فى مصر يتعاملون بكل حب وتقدير.

وأكد أسامة عبد العزيز، أن أردوغان يبحث عن إرث الأجداد و الخلافة العثمانية كما يقول، وأردوغان لديه أطماع كبيرة فى سوريا، هو يريد إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلو مترا وبطول 460 كيلو مترا، وكذلك لديه أطماع فى ليبيا وخاصة النفط.

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