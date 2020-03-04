شوقي غريب يعلق على تهديد كورونا لإقامة الأولمبياد.. ويعلن: معسكر الإعداد سيبدأ بـ 80 لاعبًا.. فيديو

تحدّث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن شعوره بعد ما أثير حول تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بسبب انتشار "كورونا".





وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز بأمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عاما، وسط أنباء في الوقت الحالي حول إمكانية تأجيل الحدث الكبير بسبب انتشار "كورونا".





وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج "الماتش" "بالطبع فكرة تأجيل الأولمبياد ستمثل ضررًا، ليس فقط لنا، ولكن للجميع، لكن لم يصل لنا أي أمر يخص موعد أولمبياد طوكيو".





وواصل "نتابع حاليا حرص كل منتخب على تواجد نجومه الكبار، مثل راموس ونيمار ومبابي، كل بلد تسعى لأن تجلب النجوم بحثًا عن شرف التتويج بميدالية أولمبية، كرة القدم في الأولمبياد تأتي في المرتبة الثانية بعد كأس العالم".





وأضاف "لا يوجد هناك أي جديد بشأن ملف محمد صلاح، الأمر مع عمرو الجنايني، وسيتم تقديم كل ما يخص برنامج المنتخب بداية من يونيو وحتى موعد الأولمبياد إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول؛ استجابة لطلبه".





وأكمل "رمضان صبحي هو قائد المنتخب الأولمبي وكان له دور كبير فيما وصلنا إليه، لكن حاليًا لا يمكن إثارة أي جدل بشأنه، فالوقت الحالي كل اللاعبين ملك المنتخب الأول، لو المنتخب الأول لن يضم لاعبًا من المنتخب الأولمبي، سيتواجد معنا في معسكر الإمارات".

وأشار إلى أن رمضان حاليًا تحت أمر المنتخب الأول، بالطبع أتواصل معه بشكل ودي، لكن لا يمكن التواصل مع الأهلي بشكل رسمي لمعرفة موقفه، نظرًا لأن تلك الفترة تخص المنتخب الأول، خاصة وهو مقبل على مباريات مهمة.





واستمر "نتابع حالة نيدفيد، هو في المرحلة الأخيرة فيما يخص فترة علاجه، سيسافر إلى ألمانيا بعد ذلك للإطمئنان على حالته، لقد فقدناه وكذلك محمد محمود وطاهر محمد طاهر، الأخير يشارك حاليًا، ومحمد محمود حال تأجلت الأولمبياد قد تكون فرصة طيبة له".





وأكد: "لم نستقر على أي اسم من اللاعبين الكبار بخلاف صلاح، لا يوجد ما يمنعني من التصريح بالأسماء، وسنعلن في 20 أبريل عن قائمة تضم 80 لاعبا ، وفي مايو ستتقلص لـ50، وأخيرا 1 يوليو سنعلن عن قائمة الـ18 لاعب بجانب 4 لاعبين حال حدث أي استبدال".



