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أخبار البلد

وسط 2 مليون متابع.. زوجة المذيع العالمي ستيف هارفي تروج للسياحة في مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:31 ص
رحلة زوجة هارفى بمركب
رحلة زوجة هارفى بمركب شراعي بمنطقة جاردن سيتى
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حمادة خطاب
نشرت مُصممة الأزياء الأمريكية مارجورى هارفى، زوجة المذيع العالمي ستيف هارفى، عدة صور لها- عبر حسابها على "إنستجرام"- ترصد زيارتها لمصر في الوقت الحالي.

ونشرت مارجوري هارفي، صورًا جديدة، اليوم، من أمام أهرامات الجيزة، وعلقت عليها: "مارجوري في مصر".

وحرصت هارفي على مشاركة صور وفيديوهات للعديد من الأماكن الأخرى فى مصر منها، رحلتها الأولي بمركب شراعي داخل نهر النيل من منطقة جاردن سيتي، وهي تتراقص مع "المراكبي"، ورحلة جديدة بركوب "الحنطور" في منطقة وسط البلد.


ويتابع حساب هارفى على "إنستجرام"، أكثر من 2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم؛ مما يجعل رحلتها لمصر ونشرها لصور وفيديوهات توثق عدة جوانب منها؛ فرصة جيدة للترويج للسياحة فى مصر .


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Marjorie in Egypt!!!!

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