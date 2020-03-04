وسط 2 مليون متابع.. زوجة المذيع العالمي ستيف هارفي تروج للسياحة في مصر

نشرت مُصممة الأزياء الأمريكية مارجورى هارفى، زوجة المذيع العالمي ستيف هارفى، عدة صور لها- عبر حسابها على "إنستجرام"- ترصد زيارتها لمصر في الوقت الحالي.





ونشرت مارجوري هارفي، صورًا جديدة، اليوم ، من أمام أهرامات الجيزة، وعلقت عليها: " مارجوري في مصر".



