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أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية تحذر من أزمة وشيكة بسبب إيران

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:10 ص
مبنى وكالة الطاقة
مبنى وكالة الطاقة الذرية "أرشيفية"
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أ ش أ
نوّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى احتمال الوقوع في أزمة؛ حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها، قائلا: "إيران تعرقل عملنا".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - الثلاثاء، وفقًا لما أوردته قناة "سكاي نيوز"- أن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في 3 مواقع نووية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم.

وأضاف جروسي - الموجود في باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - "أدق ناقوس الخطر.. يجب على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، مشيرًا إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنع" في طهران في نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى، تعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة.

وتصدر الوكالة التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقاريرا فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء.
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