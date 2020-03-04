شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق عن سر تأخر عودة رمضان صبحي نجم فريق الأهلي عن المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الحالية .

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن رمضان صبحي أصيب بـ"مزق في عضلة القدم" والتي تحتاج لـ 8 أو 10 اسابيع من أجل التعافي، مشددا على أن رمضان عاد للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.





وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحي عاد للمران الجماعي عقب مرور 6 أسابيع ولكنه شعر بامكانية تجدد الاصابة بشكل اكبر وتخوف من إمكانية تطورها.





وتابع أن رمضان صبحي كان من المفترض ان يعود للمشاركة مع الفريق خلال مباراة اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا أمام صن داونز، ولكن الجهاز الطبي تخوف من صعوبة قدرته على خوض المباراة لذلك تم استبعاده.





ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في جنوب افريقيا، وانتهت أحداث مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0.







