ساندز يفوز بأصوات كولورادو في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين

فاز بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية كولورادو ، وهو ثاني فوز له في يوم الثلاثاء الكبير، بينما فاز منافسه جو بايدن بثلاث ولايات جنوبية، وفقا لوكالة "اسوشيتد برس".





وأظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية فوز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، بينما فاز بايدن بأصوات الناخبين في بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية ، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.



