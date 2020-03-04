على فرج يتأهل لـ نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش في شيكاغو

تأهل على فرج نجم نادي وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور النهائى ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 27 فبراير وتنتهي غدا، 5 مارس.





وجاء تأهل على فرج بمباراة الدور نصف النهائى عقب الفوز على طارق مؤمن بطل العالم والمصنف الثالث عالميا، بنتيجة 3- 0، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-2, 11-8.





بينما ودع كريم عبد الجواد نجم الأهلي، البطولة، في مباراة نصف النهائى، عقب الهزيمة أمام النيوزيلاندى بول كول، المصنف الخامس عالميا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 6-11, 11-9, 11-9.







