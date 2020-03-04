شديد البرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ويكون الطقس دافئا نهارا على السواحل الشمالية الغربية حار نهارا على جنوب الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4:1.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 12 28

شبين الكوم 12 27

طنطا 11 26

دمنهور 11 25

الإسكندرية 11 24

بلطيم 12 23

مطروح 10 22

السلوم 11 24

سيوة 10 26

بورسعيد 14 23

دمياط 13 22

الزقازيق 11 28

الإسماعيلية 10 26

السويس 12 26

العريش 11 27

رفح 10 26

رأس سدر 12 25

نخل 04 28

نويبع 16 28

طابا 12 26

كاترين 06 22

الطور 13 26

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 28

مرسى علم 15 27

الفيوم 11 28

بني سويف 11 28

المنيا 10 28

أسيوط 11 28

سوهاج 11 29

قنا 12 30

الأقصر 13 32

أسوان 14 32

أبو سمبل 12 28

الوادي الجديد 09 30

شلاتين 18 30

أبو رماد 17 29

حلايب 20 26

رأس حدربة 19 25