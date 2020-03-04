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حوادث

تزوجت بدون علمه.. عاطل يمزق جسد شقيقته في القليوبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:23 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى

مزق عاطل جسد شقيقته بالسلاح فى مشاجرة بينهما لقيامها بالزواج بدون علمه بالخانكة تم نقل المصابة إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة الخانكة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابة بشارع حسن المنايلى دائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلا من طــــرف أول رشاد  خ  ر 34 سنة عاطل ومقيم شارع حسن المنايلى – دائرة القسم وطـرف ثان شقيقة الأول سهير  خ  ر ربة منزل ومقيمة ذات العنوان مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وجروح سطحية بالكتف وتم نقلها لمستشفى السلام العام وحجزها للعلاج.


وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام الثانيه بالزواج دون علمه تطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثًا إصابتها.


تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.

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