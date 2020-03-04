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رياضة

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجرد طرح فكرة الحديث عن محمود عبدالمنعم كهربا خلال تواجده في بريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الــــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

وقال فايلر لمعاونيه إنه مندهش من كثرة الحديث عن لاعب داخل الفريق خاصة أنه لا يقبل تدخل أحد في اختصاصاته الفنية سواء في إشراك لاعب من عدمه، وأضاف أن كهربا لاعب جيد ولكنه يحتاج إلي بعض الوقت ليعمل بشكل جماعي ويدرك أن الفريق هو الأهم بالنسبة له.

وأوضح أن اللاعب حاليًا يخضع للإيقاف المحلي وينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا خلال الفترة الحالية وحين يكون متاحًا للعب سيكون له دور داخل الفريق، وطالب فايلر من جميع أعضاء البعثة بالتوقف عن الحديث في هذا الملف خاصة أنه مطارد بتلك القصة في كل وقت وحين وحتي في المؤتمرات الصحفية.

وقال خلال محاضرة جمعته بلاعبيه إن مباراة الإياب أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل مهمة جدًا ويجب التركيز فيها بهدف التأهل لنصف نهائي البطولة، وأضاف أن بطل جنوب أفريقيا يعد الفريق الأقوي في تلك النسخة والفوز عليه يمنحك الضوء الأخضر للقب.
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