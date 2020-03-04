إنجازات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى قطاع وسط البحيرة

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود شركات التوزيع المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.





ففى نطاق قطاع وسط البحيرة إحدى القطاعات التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ويبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 934271 مشترك منهم عدد 230576 مشتركا بعداد مسبوق الدفع.





وقد نجحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء فى تحقيق عدد من الإنجازات بقطاع وسط البحيرة وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالقطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث بلغت مكونات الشبكة الكهربائية بالجهد المتوسط والمنخفض لهذا القطاع ما يلى:





بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (47) لوحة.





بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2322) كم.





بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (920) كم.





إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (8300) كم .، كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (518) كم.





وبلغ إجمالي عدد المحولات (4900) محول بإجمالي قدرة (1195) م.ف.أ.









وحول الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة فقد تم فى نطاق قطاع وسط البحيرة تطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض به , بما يفى بضمان وجودة استمرارية التغذية الكهربائية للمشتركين، حيث تم إضافة وإحلال عدد من المهمات على شبكات الجهد المتوسط والمنخفض خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 على النحو التالى :-





ففيما يتعلق بالتوسع والجديد تم إضافة موزع، و محولين، 11,4 كم كابلات أرضية جهد متوسط ، 27,68 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض .​









وفيما يتعلق بالإحلال والتجديد : فقد تم إضافة ( 4 ) سلسلة محول ، 9 كم شبكات هوائية جهد متوسط ، و307,92 كم شبكات هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.





وكان لمرود ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية على معدلات الاعطال وجودة الخدمة المقدمة للمشتركين اثر كبير حيث انخفض عدد الأعطال المسجلة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 (90) عطل مقابل (105) عطل خلال الفترة المناظرة ، كما انخفضت مدة الانقطاع خلال نفس الفترة ( 51 دقيقة , 117 ساعة ) مقابل ( 26 دقيقة , 140 ساعة ) خلال الفترة المناظرة .





وحول محاضر سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد و المحررة بمعرفة السادة ممنوحى الضبطية القضائية فقد بلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة فى نطاق قطاع وسط البحيرة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 عدد 1798 محضر حيث بلغ إجمالى قيمة هذه المحاضر حوالى ( 8,6 مليون جنيه ).





وحول المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير فقد بلغ إجمالي قيمة المشروعات المسددة القيمة والمنفذة للغير فى نطاق قطاع توزيع وسط البحيرة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 مبلغ وقدره حوالي ( 40.8 مليون جنيه) .





وحول تطوير مراكز خدمة العملاء فقد تم الانتهاء من تطوير مركز خدمة الرحمانية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/1/2020 حيث تم استيفاء معايير التصنيف لمراكز الخدمة من خلال الخدمات المقدمة ومنها :-





الإعلان عن تطوير الخدمات والقنوات المتاحة لتلقى الخدمات وتقديم الشكاوى (121- موقع بوابة الشكاوى الحكومية)





الإعلان بصالة مركز الخدمة عن الخدمات المقدمة المتضمنة (نوع الخدمة – المستندات- الوقت ومدة الانتظار المتوقعة – التكلفة – الإجراءاتالمطلوبة لكل خدمة).





عرض أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة وقيمة الدعم بكل شريحة للعام المالى الحالى.





عرض الخدمات والتجهيزات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





وجدير بالذكر أن الهندسات التابعة لقطاع وسط البحيرة تشمل كل من هندسة دمنهور شرق ،هندسة مركز دمنهور ، هندسة الدلنجات ، هندسة كوم حمادة ،هندسة دمنهور غرب ، هندسة إيتاى البارود، هندسة شبراخيت، وهندسة الرحمانية .















