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رياضة

أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:24 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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إسراء أشرف
تنطلق مباريات الجولة رقم 21 من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي) غدًا، الخميس، عندما يحل الاتحاد ضيفًا على الحزم، ويستقبل الشباب نظيره العدالة.

ونرصد في السطور التالية أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة رقم 21 من البطولة

- يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف.

- المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفًا، يليه بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال برصيد 14 هدفًا، ثم عمر السومة نجم أهلي جدة برصيد 12 نقطة.

- يوسف الجبلي لاعب فريق الفيصلي، الأكثر صناعة للأهداف، هذا الموسم، برصيد 9 تمريرات حاسمة.

- 464 هدفًا إجمالي عدد أهداف أندية الدوري السعودي حتى الآن.

- 643 إنذار و35 طرد حصيلة البطاقات في الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة رقم 21.
أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21
أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21
أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21
أبرز إحصائيات الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 21
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