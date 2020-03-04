محافظ كفر الشيخ يشهد حفل مسابقة رفع الوعي المروري في رياض الأطفال

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة رفع الوعي المروري والأمني والسلوكيات المرورية الإيجابية لمرحلة رياض الأطفال (الروضة)، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020م، بمجمع هدى شعراوي للتعليم الأساسي بغرب مدينة كفرالشيخ.





وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم أحمد سلامة، نائبًا عن العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والدكتور علاء جودة، مدير إدارة غرب كفرالشيخ و خالد عباس وكيل الإدارة، وسماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، وتوحة جاد، مدير مدرسة مجمع هدى شعراوي، وعدد من القيادات التنفيذية.





قال محافظ كفرالشيخ، إن مسابقة رفع الوعي المروري والأمني والسلوكيات المرورية الإيجابية لمرحلة رياض الأطفال (الروضة)، تأتي في إطار الترسيخ في ذهن الجيل الجديد دور كل مرفق بالدولة من "الإسعاف والحماية المدنية والنجدة والطرق والإسكان والصحة والتعليم والتربية والتعليم"، والارتقاء بالوعى المرورى للأطفال والتعرف على السلوكيات الإيجابية للمرور وغرس آداب المرور فيهم واحترام آداب الشارع والطريق منذ الصغر، والمحافظة على أمن الوطن وسلامته و تنمية روح الولاء والانتماء من خلال توظيف وممارسة الأنشطة داخل مرحلة رياض الأطفال وما تتضمنه من مفاهيم (الأمن وحق الوطن واحترام القانون والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت)، لخلق جيل جديد لديه ثقافة مرورية يسهم في منظومة مرورية أكثر أمنًا، والانتقال من خلال أحداث واقعية، قائلًا: "إنها منظومة متكاملة في تطبيق العلم والعمل".





ومن جانبه أعرب عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، عن سعادته البالغة بالأطفال، مشيدًا بتنظيم الحفل والمعرض الذي يضم "سجل العلامات المرورية، وسجل وسائل المواصلات، سجل الشهيد، سجل الزيارات الميدانية، سجل الحماية الميدانية، سجل الرتب الشرطية، كتابا تفاعليا عن المدينة المرورية"، مقدمًا خالص الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع القائمين على هذا الحفل، مطالبًا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكريم المعلمات الفُضليات القائمات على تنظيم هذا الحفل وهم "إنتصار شرف الدين، موجه رياض الأطفال، وعبير صقر، مشرفة الروضة بالمدرسة، والمعلمتين بسمة مرزوق إبراهيم، ومروة محمد محي الدين".





وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحفل تضمن معرضًا شمل أعمالا فنية للأطفال المشاركين في المسابقة، وعددا من الفقرات تضم "استعراض (امسك في حلمك)، وبداية دورية للمرور للاطمئنان على متابعة حركة المرور، ومشاهد (محطة الوقود، وحادث القنبلة، وحادث السير، والسوبر ماركت، واستشهاد الضابط)، والوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن".



