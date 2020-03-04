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حوادث

الأمن العام يضبط عاملا قتل كهربائيا بطلق ناري بالقليوبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:13 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط عامل قتل كهربائى بطلق نارى بالدقهلية.

البداية عندما تبلغ لمركز دكرنس أمن الدقهلية من مستشفى شربين العام بوصول كهربائي 20 سنة مقيم بدائرة المركز مصاب بعيار ناري أسفل الذقن وتوفى وما قرره والده مزارع 47 سنة أنه علم من الأهالي بإصابة أبنه التي أودت بحياته حال تواجده بالقرية ولا يعلم مُحدثها.

على الفور أمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة عامل 28 سنة مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد خرطوش".

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