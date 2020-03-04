AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها تراكم الحديد والدهون.. 11 سببا لـ تليف الكبد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:19 م
تليف الكبد
تليف الكبد
Advertisements
آلاء حسن
مجموعة واسعة من الأمراض والظروف يمكن أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى تليف الكبد، وفي كل مرة يصاب فيها الكبد سواء بسبب المرض أو الاستهلاك المفرط للكحول فإنه يحاول إصلاح نفسه، مع تقدم تليف الكبد يتشكل المزيد من أنسجة ندبة، مما يجعل من الصعب على الكبد أداء وظائفه ويسمى (تليف الكبد غير المعوض).


ووفقًا لموقع mayoclinic، هناك العديد من الأسباب لـ تليف الكبد
- تعاطي الكحول المزمن
- التهاب الكبد الفيروسي المزمن (التهاب الكبد B و C و D)
- تراكم الدهون في الكبد 
- تراكم الحديد في الجسم 
- التليف الكيسي
- القنوات الصفراوية 
- اضطرابات وراثية في استقلاب السكر 
- اضطراب الجهاز الهضمي الوراثي 
- التهاب الكبد المناعي الذاتي
- تدمير القنوات الصفراوية 
- تصلب وتندب القنوات الصفراوية 
- العدوى مثل مرض الزهري أو داء البروسيلات
- الأدوية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم

الأطفال أكثر عرضة.. تعرف على أعراض التهاب اللوزتين

ترشيحاتنا

بيان عاجل لـ الداخلية السودانية بشأن أنباء هروب قيادات بنظام البشير من السجن

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

الصحة الألمانية: فيروس كورونا أصبح وباء عالميا

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

شاهد.. تعليقات الجماهير على خناقة شقيق ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي ورق العنب.. حكاية أكلة جسدت تأثير الاحتلال العثماني على المطبخ المصري

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ذعر على جروبات الماميز.. كيف ينتقل فيروس كورونا في المدارس؟