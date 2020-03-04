أبرزها تراكم الحديد والدهون.. 11 سببا لـ تليف الكبد

مجموعة واسعة من الأمراض والظروف يمكن أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى تليف الكبد، وفي كل مرة يصاب فيها الكبد سواء بسبب المرض أو الاستهلاك المفرط للكحول فإنه يحاول إصلاح نفسه، مع تقدم تليف الكبد يتشكل المزيد من أنسجة ندبة، مما يجعل من الصعب على الكبد أداء وظائفه ويسمى (تليف الكبد غير المعوض).
ووفقًا لموقع mayoclinic، هناك العديد من الأسباب لـ تليف الكبد :
- تعاطي الكحول المزمن
- التهاب الكبد الفيروسي المزمن (التهاب الكبد B و C و D)
- تراكم الدهون في الكبد
- تراكم الحديد في الجسم
- التليف الكيسي
- القنوات الصفراوية
- اضطرابات وراثية في استقلاب السكر
- اضطراب الجهاز الهضمي الوراثي
- التهاب الكبد المناعي الذاتي
- تدمير القنوات الصفراوية
- تصلب وتندب القنوات الصفراوية
- العدوى مثل مرض الزهري أو داء البروسيلات
- الأدوية