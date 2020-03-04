الكبد سر الصحة والحيوية .. 12 نوع طعام تناولها يوميا يحميه من الامراض .. و5 تزيد احتمالات تعرضه للمخاطر

- الاهتمام بصحة الكبد يحمي الانسان من امراض عديدة

- اطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد ابرزها

- 5 اطعمة تضر بصحة الكبد





يعد الكبد من اهم الاجهزة الموجودة فى جسم الانسان حيث ان اي خلل فيه يؤثر على صحة الانسان العامة ويجعله يشعر بالهزل والضعف وعدم القدرة على مواصل اداء المهام والاعمال بنفس الكفاءة.





يمكن أن يؤدي اختلال وظائف الكبد إلى الإصابة بأمراض الكبد واضطراب التمثيل الغذائي وحتى مرض السكري من النوع الثاني ، وللتمكن من الحفاظ على صحة الكبد.









تناول اطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد أمر ضرورى جدا للحفاظ على الصحة العامة لأنه هو المسئول عن افراز العصارة الصفراوية التى تلعب دور مهم في امتصاص وهضم الطعام كما ان الكبد مسئول عن طرد السموم من الجسم كل هذا يجعلنا نهتم بالحفاظ على صحة الكبد لحماية الجسم من مشاكل عديدة .









نعرض في هذا التقرير قائمة باهم الـ اطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد ، وابرز الاطعمة التى يجب الحد منها لأنها تشكل خطورة على صحة الكبد ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".









اطعمة تحافظ على الكبد









- المكسرات لأنها تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة تساعد هذه المركبات في منعو تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسد





- الأسماك الدهنية لاحتوائها على نسبة عالية من اوميجا 3

- زيت الزيتون خاصة النوع الاصلي الخام

- الأطعمة النباتية بشكل عام كالجزر والبنجر والموز

- التين الشوكي والمعروف علميا باسم Opuntia ficus-indica .

- الجريب فروت يقلل من تراكم الدهون

- العنب وعصيره وبذوره كل منها غني بالفوائد للكبد

- التوت يساعد في حماية الكبد من التلف

- الثوم يساعد فى تحفيز الكبد ويقلل وزن الجسم

- الشاي الأخضر من اقوي مضادات الاكسدة المفيدة للجسم

- دقيق الشوفان يخفض كمية الدهون المخزنة في الكبد

- القهوة تحمي من عدة امراض تصيب الكبد





احترس .. 5 اطعمة تضر الكبد





إيجاد توازن في النظام الغذائي يساعد فى الحفاظ على صحة الكبد ، ولكن هناك بعض الأطعمة والمجموعات الغذائية التي يصعب على الكبد معالجتها وتسبب له الكثير من المتاعب.





وإليكم ابرز 5 اطعمة تضر الكبد ويجب الحد من تناولها خاصة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد

- الأطعمة الدهنية: تشمل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة وتناول الطعام في الخارج من العديد من المطاعم.

- الأطعمة النشوية: تشمل الخبز والمكرونة والكعك أو المخبوزات.

- السكر: قد يقلل الحد من تناول السكر والأطعمة السكرية مثل الحبوب والسلع المخبوزة والحلويات من تخفيف الضغط على الكبد.

- الملح: تشمل الطرق البسيطة لتقليل تناول الملح تناول كميات أقل من الطعام وتجنب اللحوم المعلبة أو الخضروات وتقليل اللحوم المقلية والمقددة.

- الكحول والتدخين: أي شخص يبحث عن علاج يجب أن تنظر في الحد من تناول الكحول أو القضاء عليها من النظام الغذائي تماما.



