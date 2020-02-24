اكتشف أعراض نقص فيتامين د

تعد معرفة أعراض نقص فيتامين د من أهم الأمور التى يجب الانتباه لها لأن وجود خلل فى نسبته فى الدم دون علاج يعرض الجسم لمشاكل كثيرة مما يستوجب على كل شخص معرفة أعراض نقص فيتامين د لسرعة علاجها واكتشافها.
وتتنوع أعراض نقص فيتامين د حسب المرحلة والنوع، فنجد أن هناك أعراضا تظهر في بداية المعاناة من نقص فيتامين د، ولكن عند تركها دون علاج فإن الأعراض تتطور، كما أن هناك بعض أعراض نقص فيتامين د عند النساء وأخرى تظهر عند الرجال فقط.
نعرض فيما يلي اعراض نقص فيتامين د بشكل شامل ، وفقا لما نشره موقع " healthline" :
مرض منتظم أو عدوى أو إعياء
مشاكل العظام وآلام الظهر
اكتئاب
ضعف التئام الجروح
تساقط شعر
ألم عضلي
وإليكم اعراض نقص فيتامين د عند تركه لفترة طويلة دون علاج او عدم الالتزام بتعليمات الطبيب والعلاج:
أمراض القلب والأوعية الدموية
مشاكل المناعة الذاتية
الأمراض العصبية
الالتهابات
بعض أنواع السرطان
أعراض نقص فيتامين د عند النساء
تظهر مجموعة من اعراض نقص فيتامين د عند النساء فقط ابرزها متعلق بزيادة التعرض لمضاعفات الحمل وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدى اذا استمر نقص فيتامين د لفترة طويلة دون علاج، كما أن النساء اكثر عرضة لمشاكل وهشاشة العظام عند نقص فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم واستفادة العظام به.
أعراض نقص فيتامين د عند الرجال
يتعرض الرجال لنفس اعراض نقص فيتامين د التى يتعرض لها الجميع ولكن عند إهمال علاجه أو تأخر اكتشاف المعاناة من نقص فيتامين د فإنه مع الأسف يصبحون اكثر عرضة للإصابة بمشاكل الجهاز التناسلي الذكرى بصفة عامة والبروستاتا بصفة خاصة.