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لعشبة الخارقة.. تساعد فى الوقاية من السرطان وعلاجه

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:30 م
العشبة الخارقة..
العشبة الخارقة.. تساعد فى الوقاية من السرطان وعلاجه
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اسماء محمد
السرطان من اخطر الأمراض التى تهدد الإنسان حيث إنه يسبب الكثير من المضاعفات التى قد تصل فى بعض الحالات لحد الموت مما يحتم علينا جميعا معرفة سبل الوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير.

ذكر موقع "boldsky" أن عشبة إكليل الجبل أو الروزمارى من الأعشاب المفيدة جدا فى علاج السرطان بل والوقاية منه أيضا حيث يعمل على  الأحماض الدهنية للتربين والتي تساعد فى وقف تكاثر خلايا السرطان وتمنع نموها بل وتجعلها تموت في نهاية المطاف. 

والروزمارى عبارة عن عشب يستخدم فى الطهى بشكل واسع حيث يدخل فى إعداد أصناف متعددة من حيث يكسبه مذاقا خاصا.

ولا يقتصر دور الروزمارى فى محاربة السرطان على الوقاية منه بل يساهم فى العلاج بالنسبة للمرضى حيث يساعد الخلية السرطانية على امتصاص العلاج الكيميائي الذي قاومه سابقًا.


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