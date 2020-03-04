مدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس: نسعى للتطوير لخدمة المكفوفين لتكافؤ فرص التعليم

قالت الدكتور منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الابصار الالكتروني إن وحدة الإبصار بالجامعة تساعد الطلاب المكفوفين ومتاحة لعونهم طوال العام، وتوفر الخدمات من أنشطة وتدريبات في المجالات التعليمية والثقافية والفنية المختلفة، كما أنها تقدم خدماتها من طباعة المقررات بطريقة برايل أو تكبيرها لضعاف البصر مجانا وتقبل كلية الاداب من الطلاب المكفوفين 3 اقسام فقط وهي قسم اللغة العربية وآدابها وقسم التاريخ و قسم علم الاجتماع وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز 206 طالب من ذوي الاعاقة البصرية وغيرها .









أوضحت "محرم" أن مركز الابصار متكفل بكل مصاريف الطلاب من كتب ومراجعات و من رعاية صحية بالاضافة الي كارنيه تأمين الصحي يشمل علاجا والرعاية الصحية بمستشفي الطلاب بالمجان منوهه عن طباعة كل الكتب التي تخص الطلاب في المراحل التعليمية بطريقة برايل لسهولة التعلم وتحويل الامتحانات إلى طريقة برايل وتشجيع الطلاب المكفوفين علي كتابة أبحاثهم الدراسية بأنفسهم، واستخدام شبكة الانترنت.









وأضافت مديرة مركز الإبصار لـت صدي البلد ، أن رئيس الجامعة سوف يدعم المركز هذا العام بأكثر من 40 جهاز كمبيوتر، موضحة أن المركز لا يقدم الخدمات للطلاب ذوى الإعاقة البصرية فقط، بل لجميع الإعاقات، سواء كانت حركية أو سمعية، مطالبة بأن تُفتح جميع الأقسام للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وفقًا لقدراته









وأشارت الي انه يتم توفير سيارات داخل الجامعه لنقل الطلاب الي الكليات والمراكز المختصه بهم داخل الجامعه حرصا من اداره الجامعه علي أبنائها ذوي الاحتياجات الخاصه لتوفير جميع وسائل الراحه الي أبنائها يوجد العربيات علي بوابه حقوق والبوابه الرئيسيه للجامعه و بوابه حاسبات لنقل الطلاب لمن يريد السياره التوجه إلي الأمن الموجود علي البوابه لطلب السيارات أما الطلاب المتواجدين في مركز إبصار التوجه إلي امينه المركز ريهام عاصم لطلب السياره للتنقل داخل الجامعه.









ويقدم مركز الابصار عدة خدمات الي طلابه من الخدمات التعليمية من توفير المناهج الدراسية وتحويلها الي برايل وmb3 وكتابة المقررات وتحويلها الي نسخة مكبرة للطلبة وضعاف البصر ومتابعة دعم الكتاب للطلاب المستحقين واعداد الدورات التدربية للتعامل مع الكمبيوتر للاستخدام الانترنت وكيفية التصفح لزيادة المعرفة وعمل ابحاث ومساعدتهم في الاشتراك في الانشطة والمسابقات العلمية





الخدمات الاجتماعية :





اعداد الابحاث الاجتماعية لتوفير كشوف التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين علي دفع المصروفات بالاضافة الي الي ابلاغهم بالمعارض الخيرية والمساعدات المادية المختلفة وتقديم المقترحات لتمهيد الطرق وطرق المشاة وتسهيل حصول الطلاب علي الاعفاء النهائي من اداء الخدمة العسكرية .





الخدمات الطلابية :





عمل رحلات تثقفية للطلاب لمعرض الكتاب ومعارص اخري وحضورهم مؤتمرات الخاصة لذوي الاعاقة ويقوم المركز مشاركة الطلاب برحلات ومعسكرات ترفيهية للطلاب وايضا مشاركتهم في الانشطة الفنية والرياضية والمسابقات الثقافية بالجامعة



