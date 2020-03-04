سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

توقع وديع أنطون، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، المزيد من الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال يومين بما يزيد على 15 جنيها، مسجلة اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات.





وقال عضو شعبة الذهب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الجاري ليصل عيار 21 لنحو 725 جنيها.





سعر الذهب اليوم بالمصنعية