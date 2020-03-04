مكملات غذائية يحتاجها مرضى قصور الغدة الدرقية.. اليود أبرزها

اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء ، وحوالي 90٪ منها، حيث يحدث بسبب التهاب يعرف باسم هاشيموتو، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة عن طريق الخطأ الغدة الدرقية









يؤثر قصور الغدة الدرقية على 1-2 ٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وأكثر عرضة لعشر مرات للتأثير على النساء أكثر من الرجال. وتؤكد دكتورة ولاء ابو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هرمونات الغدة الدرقية تساعد في السيطرة على النمو، وإصلاح الخلايا، والتمثيل الغذائي، نتيجة لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من التعب و فقدان الشعر وزيادة الوزن والشعور بالبرد،





وأوضحت أبو الحجاج، أن الأطعمة وحدها لن تعالج قصور الغدة الدرقية، ومع ذلك يمكن لمجموعة من العناصر الغذائية الصحيحة أن تساهم في استعادة وظيفة الغدة الدرقية وتقليل الأعراض.







١- اليود:

اليود هو المعدن الأساسي اللازم لصنع هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود عرضة لخطر قصور الغدة الدرقية، ونقص اليود شائع للغاية ويؤثر على ما يقرب من ثلث سكان العالم، وإذا كنت تعاني من نقص اليود ، حيث ان إضافة ملح الطعام المعالج باليود إلى وجباتك أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية باليود مثل الأعشاب البحرية والسمك ومنتجات الألبان والبيض.





وأشارت أبو الحجاج إلى أن مكملات اليود ليست ضرورية ، حيث يمكنك الحصول على الكثير من اليود من نظامك الغذائي ، حيث أظهرت بعض الدراسات أيضًا أن الحصول على الكثير من هذا المعدن قد يؤدي إلى تلف الغدة الدرقية.





٢- السيلينيوم:

يساعد السلينيوم على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية بحيث يمكن استخدامها من قبل الجسم، ويحتوي هذا المعدن الأساسي أيضًا على فوائد مضادة للأكسدة ، مما يعني أنه قد يحمي الغدة الدرقية من التلف الذي تسببه جزيئات تسمى الجذور الحرة، ويعد إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم إلى نظامك الغذائي طريقة رائعة لزيادة مستويات السيلينيوم لديك، ويشمل ذلك التونة والسردين والبيض والبقوليات.





٣- الزنك: