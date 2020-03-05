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اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل التعاملات

الخميس 05/مارس/2020 - 08:19 ص
دولار
دولار
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محمد يحيى

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليسجل متوسط سعر صرفه بالبنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وجاء أدني سعر صرف للدولار ببنك الإسكندرية ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي، مصر، قناة السويس، المصري الخليجي، المصرف المتحد" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "العربي الافريقي الدولي، الاستثمار العربي، التجاري الدولي" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، العربي الدولي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر ايران للتنمية، اتش اس بي سي، البركة، عودة، كريدي أجريكول" بـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

 ووصل اعلي سعر صرف للدولار بمصرف ابوظبي عند 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

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