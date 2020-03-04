السنغال تتوج بكأس العرب بعد الفوز على تونس بهدف نظيف .. فيديو

حقق منتخب السنغال لقب كأس العرب تحت 20 عاما بالفوز على تونس في المباراة النهائية بهدف نظيف، في العاصمة السعودية الرياض، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "الأمير محمد بن فهد".





سجل سامبا ديالو هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.







هدف سالوا جعله يفض الشراكة في ترتيب الهدافين وينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف متفوقا على أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر.





وكان المنتخب السنغالي قد شارك في البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة كضيف في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر.









وأًصبح المنتخب السنغالي ثالث منتخب يتوج باللقب بعد المغرب الفائز بلقب نسخة 2010 وتونس الفائز بلقب 2012.