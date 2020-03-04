ارتفاع أعداد مصابي كورونا في الجزائر إلى 17 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد ليصل إلى 17 حالة مصابة بالفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف جزائرية.





وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن هناك تسجيلا لحالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.





وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس كورونا انتقلت إلى عائلة في محافظة البليدة (من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير الماضي.





وتواصل السلطات الجزائرية محاولاتها المستمرة لوقف كورونا الذي صار ينتشر في العالم بسرعة البرق، والذي اعتبرته وزارة الصحة الألمانية، وباء عالميًا، بينما قالت منظمة الصحة العالمية، إنه مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات، فقد تعلن المنظمة كورونا أو كوفيد 19 وباء عالميًا، يستدعي تحركًا جبارًا لمحاربته.



