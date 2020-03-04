AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع أعداد مصابي كورونا في الجزائر إلى 17 حالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أعلنت السلطات الجزائرية عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد ليصل إلى 17 حالة مصابة بالفيروس القاتل، وفق ما ذكرت صحف جزائرية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية إن هناك تسجيلا لحالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.

وفي وقت سابق، أفادت الصحة بأن العدوى بفيروس كورونا انتقلت إلى عائلة في محافظة البليدة (من  قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم في الفترة ما بين 14-21 فبراير الماضي.

وتواصل السلطات الجزائرية محاولاتها المستمرة لوقف كورونا الذي صار ينتشر في العالم بسرعة البرق، والذي اعتبرته وزارة الصحة  الألمانية، وباء عالميًا، بينما قالت منظمة الصحة العالمية، إنه مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات، فقد تعلن المنظمة كورونا أو كوفيد 19 وباء عالميًا، يستدعي تحركًا جبارًا لمحاربته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 حالة.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية

المدمر.. 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

ارتفاع مخيف لأعداد وفيات وإصابات كورونا في الصين

دولتان تعلنان أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الحصيلة العالمية لوفيات كورونا القاتل تتجاوز الـ 3 آلاف.. تقرير

من يتحمل نتائج كارثة كورونا.. رعب الفيروس ما زال يضرب العالم.. وأعداد الموتى والمصابين تأبى التوقف.. حصيلة جديدة كل ساعة

ترشيحاتنا

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

استقبل فتاة حاملة للفيروس.. هل أصيب أمير قطر بـ كورونا ؟

بعد طرحه في الإمارات بسعر خيالي.. مميزات هاتف Galaxy S20 Ultra

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة

للاستحواذ.. القلق يسيطر على صن داونز قبل لقاء الأهلي في دوري الأبطال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية في مصر.. اعرف آخر التطورات

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد