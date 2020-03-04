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تعليم

انتهاء فعاليات دورة اللغة الإنجليزية للأعمال بجامعة عين شمس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:33 م
نتهاء فعاليات دورة
نتهاء فعاليات دورة اللغة الانجليزية للأعمال بجامعة عين شمس
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انتهت اليوم فعاليات دورة اللغة الإنجليزية للأعمال بجامعة عين شمس، التي تعقدها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تحت اشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذ فاطمة هاني.

صرح بذلك ناصر كمال مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة وأشار إلى أنه قد وقع الاختيار علي قطاع الدراسات العليا والبحوث كأول تجربة لتلك الدورة، موضحًا أنه سيتم عقد ثلاث دورات أخرى من دورة اللغة الإنجليزية للأعمال لباقي قطاعات الجامعة.

جدير بالذكر أن الادارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة قد قامت بتطوير وتحديث البرامج التدريبية بموضوعات مختلفة لتحسين ورفع مستوي الأداء للجهاز الإداري بالجامعة.
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