قبل انطلاقها 14 مارس .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات ترقي المعلمين 2020

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات الترقي لـ المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 اعتبارا من يوم السبت 14 مارس 2020 اعتبارا من الساعة 10 صباحا.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الاختبارات التي سيخضع لها المعلمون المستهدفون للترقي خلال 2019/2020.





يغطي اختبار تقييم المعلمين شاغلي وظائف معلم ومعلم أول محاور (الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس ، واستراتيجيات التدريس الفعال ، والتدريس في الفصل عالي الكثافة ، والقياس والتقويم التربوي ، وتوظيف التكنولوجيا في التدريب والتقويم ، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته ، وإستراتيجيات إدارة الصف الفعالة).





وبالنسبة لاختبار الانشطة التربوية و دورها في بناء الشخصية ، يغطي اختبار تقييم المعلمين شاغلي وظائف معلم أول أ و معلم خبير محاور : مهارات التخطيط الاستراتيجي ، ومهارات القيادة والاشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، وأنماط القيادة التربوية الفعالة ، والكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي ، وأخلاقيات العمل ، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته ، ومهارات المدرب التربوي الفعال ، وتوظيف التكنولوجيا الادارة والإشراف التربوي ، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء العاملين.





ويتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة على مكونات ملف الترقي على النحو التالي :

شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للإختبار ، واستمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة ، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط ، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.



