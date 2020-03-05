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هنفطر إيه النهاردة.. فول بالسجق مع الجبن بزيت الزيتون

الخميس 05/مارس/2020 - 08:45 ص
جبن بزيت الزيتون
جبن بزيت الزيتون
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نهى هجرس
تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يفضل تناولها فى الصباح الباكر للاستفادة بجميع الفيتامينات التى تتواجد فى الطعام، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل الفول بالسجق مع الجبن بزيت الزيتون.

-مقادير الفول بالسجق : -
سجق
زيت
بصلة
طماطم
فلفل ملون

- طريقة تحضير الفول بالسجق:-
فى وعاء به قليل من الزيت وضعى الفول وقلبى ثم ضعى قطع الطماطم والفل والبصل.
فى وعاء اخر ضعى السجق وشوحيه على النار ثم أضفيه للفول الخضراوات وقلبي لدقائق ثم ضعيه فى طبق فى الفرن لمده 5 دقائق وقدميه ساخنا.

مقادير الجبن بزيت الزيتون:-
جبنة قريش
زيتون أخضر شرائح
زيت زيتون
كزبرة خضراء

- طريقة عمل جبنة قريش مع زيت الزيتون:

* يخلط الجبن مع الزيتون الأخضر وزيت الزيتون

* تضاف الكزبرة الخضراء والزيتون ورشة زيت زيتون

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