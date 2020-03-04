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فن

عقوبة الشطب تطارد حسن شاكوش بعد إعادة طرح عود البطل على يوتيوب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعاد المغنى حسن شاكوش طرح مهرجان "عود البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد ساعات من حذفها بسبب حقوق الملكية الفكرية.

وقد يواجه مغنى المهرجانات حسن شاكوش شطب قناته الرسمية على موقع يوتيوب إذا تكررت الشكوى ضده ولاسيما الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بكلمات الأغانى والألحان.

كان مغنى المهرجانات حسن جاكسون قد أكد أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان "خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدى على حقوقه الفكرية، وذلك قبل أن تعود للظهور على الموقع الشهير من جديد.

وقام الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، بغناء أغنية شموخ النسر فى ستديو برنامج "كل يوم" إهداء الى مصر.

وقال حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، إن الأغنية الجديدة تكون أقل شيء يستطيع تقديمه إلى مصر فى الوقت الحالى.

وتابع مطرب المهرجانات، أن الذي كتب كلمات اغنية شموخ النسر هو مصطفى حدوته هو الذي كتب أغنية بنت الجيران مسبقا وهو أيضا من كتب أغنية عود البطل الجديدة.

وأوضح حسن شاكوش، أن أغاني المهرجانات الحالية الذي يقوم بغنائها تكون أغاني شباب وللشباب، مشيرا إلى أن القليل من الاشخاص الكبار فى السن من يستمعون إلى أغانيه.


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