عقوبة الشطب تطارد حسن شاكوش بعد إعادة طرح عود البطل على يوتيوب

أعاد المغنى حسن شاكوش طرح مهرجان "عود البطل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد ساعات من حذفها بسبب حقوق الملكية الفكرية.
وقد يواجه مغنى المهرجانات حسن شاكوش شطب قناته الرسمية على موقع يوتيوب إذا تكررت الشكوى ضده ولاسيما الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بكلمات الأغانى والألحان.
كان مغنى المهرجانات حسن جاكسون قد أكد أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان "خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدى على حقوقه الفكرية، وذلك قبل أن تعود للظهور على الموقع الشهير من جديد.
كان مغنى المهرجانات حسن جاكسون قد أكد أن إدارة موقع يوتيوب حذفت مهرجان عود البطل بعد ساعات من طرحه بعد أن أثبت أنه مسروق من مهرجان "خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدى على حقوقه الفكرية، وذلك قبل أن تعود للظهور على الموقع الشهير من جديد.