عقوبة الشطب تطارد حسن شاكوش بعد إعادة طرح عود البطل على يوتيوب

وقد يواجه مغنى المهرجانات

شطب قناته الرسمية على موقع يوتيوب إذا تكررت الشكوى ضده ولاسيما الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بكلمات الأغانى والألحان.





كان مغنى المهرجانات

وقام الفنان حسن شاكوش مطرب المهرجانات، بغناء أغنية شموخ النسر فى ستديو برنامج "كل يوم" إهداء الى مصر.

"خطفتني"، الذي طرحه في 22 فبراير الماضي وتم التعدى على حقوقه الفكرية، وذلك قبل أن تعود للظهور على الموقع الشهير من جديد.





وقال حسن شاكوش خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، إن الأغنية الجديدة تكون أقل شيء يستطيع تقديمه إلى مصر فى الوقت الحالى.





وتابع مطرب المهرجانات، أن الذي كتب كلمات اغنية شموخ النسر هو مصطفى حدوته هو الذي كتب أغنية بنت الجيران مسبقا وهو أيضا من كتب أغنية عود البطل الجديدة.





وأوضح حسن شاكوش ، أن أغاني المهرجانات الحالية الذي يقوم بغنائها تكون أغاني شباب وللشباب، مشيرا إلى أن القليل من الاشخاص الكبار فى السن من يستمعون إلى أغانيه.



