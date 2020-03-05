ربنا مش بيضيع تعب حد.. عمر كمال يشعل السوشيال ميديا | شاهد





وعلق عمر كمال قائلا: " كله خير والله ".









وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





الصبر وانشاء الله هترجع تكسر الدنيا - ربنا يوفقك - ربنا مش بيضيع تعب حد





ويذكر أن كشف موقع يوتيوب عن سبب حذف اغنية عود البطل التى يقدمها المطرب عمر كمال وحسن شاكوش بعدما حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات حيث حققت 6 ملايين مشاهدة.





واكد تقرير يوتيوب ان السبب الرئيسى فى حذف الاغنية حقوق الملكية الفكرية لشركة "kora levent"







